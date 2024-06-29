Aleksis Çipras gençlere Türkçe seslendi. Mezuniyet töreninde alkış koptu

Koç Üniversitesi'nin, Rumelifeneri Kampüsü'nde düzenlediği 30'uncu Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni’ne bu sene Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras’da katıldı. Çipras’ın törende yaptığı konuşma alkış aldı.

Konuşmasının sonunda mezun olan gençlere Türkçe 'Boyun eğme!' diye seslenen Çipras, gençler tarafından alkışlarla karşılanırken, eski başbakan ayrıca Türk şair Nâzım Hikmet'in dizelerini de okudu.

DOĞU AKDENİZ VURGUSU

Aleksis Çipras'a, başbakanlık yaptığı dönemde değişimin mimarlarından olduğu, liderliği boyunca kapsayıcı ve adil bir toplum yaratmayı amaçladığı için Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Şeref Doktorası takdim edildi.

Çipras, burada yaptığı konuşmada, "Bir şeyleri değiştirme gücüne sahip olmanın elbette zorlukları vardır. Hayattaki amaçlarınızı gerçekleştirmek elbette önemlidir” diyerek zorlukların en büyüğünün ise sahip oldukları gücü nasıl kullandıkları olduğuna dikkat çekti.

Gençlere, “Başkalarını dinleyecek sabrı gösterecek misiniz? Başarısızlıklarınızı kabul edecek cesaretiniz olacak mı? Kendinizden daha zayıf olanlarla dayanışma içine girebilecek misiniz?” diye soran Çipras, gençlerin pek çok kez başarılı, pek çok kez de başarısız olacaklarını vurgulayarak, etraflarındaki dünyanın değiştikçe nasıl gelişim göstereceklerini ve hangi ilkeleri savunacaklarını her zaman düşünmeleri gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının devamında ünlü Türk şair Nazım Hikmet'in şiirinden bir dizeyi de okuyan Çipras, “Ünlü şairiniz ‘En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır’ diyordu. İşte Doğu Akdeniz tam da bu deniz olmalı” diyerek karşılıklı egemenliğin ve egemenlik haklarının saygı denizi, bir barış ve iş birliği denizi olması gerektiğine vurgu yaptı.

GENÇ BİR TÜRK BANA PES ETME DEDİ

Konuşmasını noktalamadan önce Yunanistan’da yaşadığı ilginç bir olayı da paylaşan Çipras, siyaseti bırakmaya karar verdiği süreçte, Atina’da yürürken, bir Türk’ün kendisine yaklaşıp ‘Boyun eğme!’ dediğini ve bu duruma çok şaşırdığını kaydetti.

Çipras, anısına ilişkin yaptığı konuşmada bir yıl önce, 15 yıllık siyasi hayatını noktalamaya karar verdikten birkaç gün sonra Atina'nın merkezi bir caddesinde yürüdüğü esnada genç bir Türk’ün yanına gelerek, kendisine pes etmemesini söylediğini ve bu duruma çok şaşırdığını belirtti.

Yanına gelen Türk’ün ‘Türkiye’de bizim bir sözümüz vardır’, ‘Boyun eğme!’ dediğini aktaran Çipras, bunu her daim hatırlayacağını ifade etti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Çipras, gençlerin uğruna savaşmak zorunda kalacakları her şey için, ilkelerini korurken gelişmeye devam etmeleri gerektiğini belirterek, “Ve şunu asla unutmayın: ‘Boyun eğme!’” diyerek konuşmasını noktaladı.