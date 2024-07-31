ALES 3 başvuruları ne zaman?

Türkiye'de yükseköğretim ve akademik kariyer hedefleyen adaylar için kritik öneme sahip olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) bu yılki ikinci oturumu başarıyla sonuçlandı. Nisan ayında gerçekleştirilen ilk sınavın ardından, 2024-ALES/2 seansı da tamamlanarak adaylar, sonuçların açıklanacağı 16 Ağustos tarihine odaklandı.

ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl boyunca geçerli olacak. Öte yandan, adaylar şimdiden üçüncü ve yılın son ALES sınavı için hazırlıklara başladı. ALES/3'ün ne zaman yapılacağı ise henüz adaylar tarafından merakla bekleniyor.

ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncü oturumu için başvuruların 1-9 Ekim tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Geç başvuru günü ise 16 Ekim olarak belirlendi.

ALES/3, 17 Kasım'da yapılacak ve adaylar, sınav sonuçlarını 6 Aralık'ta ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Öte yandan, ALES/2 sınav süreci tamamlandı ve sınav, 28 Temmuz'da gerçekleştirildi. Adaylar, ALES/2 sonuçlarını 16 Ağustos'ta ilan edilecek şekilde takip edebilirler.