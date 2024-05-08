ALES sonuçları açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
ALES sonuçları açıklandı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları belli oldu. 21 Nisan 2024 tarihinde yapılan sınav sonucu 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES/1 sınavının sonuçlarının yayınlandığını duyurdu. Adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden veya mobil uygulamaları aracılığıyla sonuçlarını öğrenebilecekler.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) değerlendirme süreci tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinden itibaren saat 15.00'ten sonra ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.

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