BBPli başkan aracında ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Karaman’da Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun, garajdaki aracında ölü bulundu. 40 yaşındaki Süleyman Acaruygun'un ölüm haberine alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Karaman Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanda oturan Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı 40 yaşındaki Süleyman Acaruygun evinin altında bulunan garajdaki aracının içinde krızı tarafından hareketsiz halde bulundu.

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Kızını hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babasının hareket etmediğini ihbar etti. Verilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Acaruygun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

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Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Acaruygun’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Süleyman Acaruygun’un kapalı garaj içerisinde aracın uzun süreli çalışmasından dolayı egzozdan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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