Alev alan kamp ocağını eliyle taşıyıp tekmeleyerek söndürdü

Kaynak: İHA
Sarıyer’de esnaf bir gencin, çakmak gazının parçasını eksik takması sonucu ateşlediği kamp ocağı bir anda alev aldı. Dehşet anları kameralara yansırken, yanan ocağıyla eliyle alıp dışarıya atan genç alevleri tekmeleyerek söndürdü.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda esnaflık yapan 23 yaşındaki Bedirhan Dağcı, dükkana sipariş ettiği kamp ocağını denemek istedi.

Kardeşiyle birlikte ocağı reyondan alarak tezgaha getiren Dağcı, çakmak gazını takarak ocağı yakmak istedi. Ancak eksik parçayla gazı ocağa takan genç, ateşleme yaptığında oluşan kaçaktan dolayı ocak bir anda alev aldı. Panikle alev alev yanan ocağı eline alan Dağcı, dışarıya çıkartıp tekmeleyerek söndürdü.

Gencin kardeşinin, "Abi yapma" dediği o korku dolu anlar kameralara anbean yansırken, olay sonucunda Dağcı ve kardeşi yara almadan kurtuldu.

“OCAĞI DIŞARI ÇIKARIP TEKMELEYEREK SÖNDÜRDÜK”

Yaşadığı olayı anlayan Bedirhan Dağcı, “Çakmak gazının normalde başka parçayla takılması gerekiyormuş. Biz çakmak gazının parçasını takmadan yaptığımız için gaz kaçağı yapmış. Ocak, kendisinden çakmak taşlı olduğu için taşı ateşlediğimizde hemen yanıyor. Biz bilmediğimiz için gaz kaçağı olduğu esnada çakmağı ateşledik. Bir anda alev alınca o arbedede kendimizi dışarı attık. O anda müşteri de kaçtı. Ocağı dışarı çıkarıp tekmeleyerek söndürdük. Yaralanan birisi olmadı. Yanımda o esnada kardeşim de vardı. İlk kez böyle bir şey başıma geldi” dedi.

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