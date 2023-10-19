Alev topuna dönen ev kül oldu

Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Karacaözü köyünden bulunan ve Fatma A.'ya ait olan ev, alevlere teslim oldu.

Gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI YA DA YARALANAN OLMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.