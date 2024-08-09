Alevler geceyi aydınlattı. Vatandaşlar seferber oldu

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde etkili olan anız yangını vatandaşları alarma geçirdi. Küreğini yanına alanlar alevleri söndürmek için büyük çaba sarf etti.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Taht ve Köle yeri mevkiinde akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan anız rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak yayıldı.

Yangını gören vatandaşlar küreklerini alarak adeta alana akın etti. Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörlerinde müdahale ettiği yangın yerleşim yerlerine gelmeden el birliğiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 bin dönüm alan etkilendi. Altınyayla Kaymakamı Batuhan Kalkan ve Belediye Başkanı Sezai Subaşı alana gelerek bilgi aldı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan ilçe sakinlerinde Mesut Subaşı, “Bir müddet yalnız söndürdüm. Sonra Altınyayla halkı geldi. Hep beraber yangını söndürdük. Yaklaşık 5 bin dönüm alan yandı. 3 yerde yerleşim yeri var. Allah beterinden korusun. Evler tutuşabilirdi. Vatandaş bunu düşünerek anız yakmasaydı iyi olacaktı” ifadelerini kullandı.