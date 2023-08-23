Alevler Sarıcaeli köyünü sardı. Rüzgarın etkisiyle yangın ilerliyor

Köy alev alev yanıyor. Çanakkale’nin Sarıcaeli köyüne alevler ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde köye ulaşan alevlerin saniyeler içinde büyüdüğü görülüyor.

Alevler Sarıcaeli köyünü sardı. Rüzgarın etkisiyle yangın ilerliyor

Çanakkale Damyeri mevkiinde çıkan yangın 27 saatitir devam ediyor. Bazı bölgelerde yangın kontrol altına alınsa da rüzgarın etkisiyle yangın baız bölgelerde ilerliyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde alevlerin Sarıcaeli köyünü sardığı görüldü.

Yangın bölgesinden gelen görüntülerde saniyeler içinde her yerin tutuştuğu gözlemlendi.

Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evinde kalanların tahliye edildiği açıklandı.

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“YANGIN BÜYÜME EĞİLİMİ GÖSTERDİ”

23 Ağustos günü öğleden sonra son durumla ilgili bilgi veren valilik, 6 yerleşim yerinin daha tedbir amaçlı boşaltılacağını bildirdi.

Vaililikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir. Aşağıokçular, Elmacık, Çiftlikdere köylerinin ve Salavat, Andıktaşı, Değirmendere mahalleleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir.

Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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