Alevlerin içinden son anda kurtarıldı

Kaynak: İHA
Alevlerin içinden son anda kurtarıldı

Edirne'de alkol aldıktan sonra sızdığı barakanın yandığının farkına varamayan ve alevlerin ortasında kalan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde, Kenan T'nin yaşadığı barakada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının ardından alevler hızla yayıldı, ancak Kenan T. alkol almış olduğu için yangının farkına varamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SON ANDA KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin ortasında kalan Kenan T, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Sağlık ekibi, Kenan T'nin ellerine pansuman yaptı. Ancak, sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kenan T, hastaneye gitmeyi reddetti.

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YANGINDA BARAKA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, Kenan T'nin yaşadığı baraka tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni polis tarafından araştırılıyor.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
Faciadan kıl payı kurtarılan Kenan T, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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