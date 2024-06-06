Alevli gecede mahalleli tekme yumruk birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alevli gecede mahalleli tekme yumruk birbirine girdi

Beşiktaş'ta metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, bir grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Muradiye Mahallesi'nde metruk bir binada yangın çıktı. Sebebi henüz tespit edilemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldı.

Alevleri gören mahalle sakinleri alevlerin sıçrama ihtimaline karşı büyük panik yaşadı. Sokağa çıkan vatandaşlar yangının çıktığı binaların yan tarafındaki binalara sıçrama ihtimaline karşı bağırarak ıslıklar çalarak uyarılarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine verilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın sürerken sokağa inen mahalleli bilinmeyen bir nedenle bir anda birbirine girdi.

Bina alev alev yanarken dakikalarca kavga eden tarafları, yine vatandaşlar ayırdı. Yangın ise itfaiye ekiplerine tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

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