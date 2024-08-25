Alex de Souza 90+4'te havaya uçtu

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u ağırladı.
5 gollü maçın kazananı Antalyaspor oldu.
Hatayspor, 26. dakikada penaltıdan Strandberg ile 1-0 öne geçti. 32. dakikada yeniden sahneye çıkan İsveçli golcü, farkı 2'ye çıkardı.
44. dakikada Antalyaspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Safuri, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
51. dakikada Kilama, gördüğü kırmızı kartla Hatayspor'u 10 kişi bıraktı.
Kelven, 60. dakikada Antalyaspor'da sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.
66. dakikada Djenepo, Antalyaspor adına beraberliği getiren golü attı.
90+4'te Antalyaspor penaltı kazandı.
Samudio, takımını 3-2 öne geçirdi ve maçın skorunu belirleyen golü attı.
Antalyaspor, puanını 4'e çıkardı, Hatayspor ise 1 puanda kaldı.
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