Alex de Souza'dan giderayak örnek davranış!

Düzenleme:
Alex de Souza'dan giderayak örnek davranış!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor sezon başında anlaştığı Brezilyalı teknik adam Alex de Souza ile yolları ayırmıştı. Ünlü isim giderken maddi bir fedakarlıkta bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 19.haftasında Trabzonspor'a 5-0 mağlup olan Antalyaspor'da Alex de Souza ile yollar ayrılmıştı. Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer aldı.

SADECE ÇALIŞTIĞI GÜNLERİ ALDI

Ertan Süzgün'ün haberine göre Antalyaspor'dan yıllık 600 bin Euro kazanan Alex de Souza, "Çalışmadığım günlerin parasını almam" diyerek sadece 6 aylık hak edişini alarak takımdan ayrıldı. Alex, Antalyaspor’la 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Türkiye kariyerinde Fenerbahçe efsanesi olarak iz bırakan ve Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza, Süper Lig'de 18, Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere toplamda 21 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde ederek 1.43 puan ortalaması tutturdu.

Son Haberler
Yusuf Güney bu kez tarih verdi! Kıyamet açıklaması dalga konusu oldu
Yusuf Güney bu kez tarih verdi! Kıyamet açıklaması dalga konusu oldu
Isparta’da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu. Savcılığa başvuruldu
Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu. Savcılığa başvuruldu
80 bin buzağıdan 5 milyar TL gelir bekleniyor
80 bin buzağıdan 5 milyar TL gelir bekleniyor
Elon Musk, TikTok'u satın almaya hazırlanıyor
Elon Musk, TikTok'u satın almaya hazırlanıyor