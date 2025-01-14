Alex de Souza'dan giderayak örnek davranış!

Trendyol Süper Lig'in 19.haftasında Trabzonspor'a 5-0 mağlup olan Antalyaspor'da Alex de Souza ile yollar ayrılmıştı. Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer aldı.

SADECE ÇALIŞTIĞI GÜNLERİ ALDI

Ertan Süzgün'ün haberine göre Antalyaspor'dan yıllık 600 bin Euro kazanan Alex de Souza, "Çalışmadığım günlerin parasını almam" diyerek sadece 6 aylık hak edişini alarak takımdan ayrıldı. Alex, Antalyaspor’la 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Türkiye kariyerinde Fenerbahçe efsanesi olarak iz bırakan ve Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza, Süper Lig'de 18, Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere toplamda 21 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde ederek 1.43 puan ortalaması tutturdu.