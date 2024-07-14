Alex de Souza'ya ilk uyarı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Burdur kampında Rusya Premier Ligi takımlarından Akron Togliatti ile oynadığı hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kompleksi’ndeki İstiklal Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmada, Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza, ilk kez takımının başında sahaya çıktı.

Maça hızlı başlayan Akron Togliatti, 2. dakikada Abu-Said Eldarushev ve 11. dakikada Paulo Vitor’un golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya tamamen farklı bir 11 ile çıkan Antalyaspor, 59. dakikada Sander van de Streek’in golüyle farkı 1’e indirdi. 85. dakikada Veysel Sarı’nın golüyle skora denge geldi: 2-2. Ancak, son dakikada Aleksa Durasovic’in golüyle Rus ekibi sahadan 3-2 galip ayrıldı.