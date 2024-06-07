Alex ilk darbeyi yedi

Kaynak: Haber Merkezi
Alex ilk darbeyi yedi

Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza gelen ayrılık haberiyle yıkıldı.

Trendyol Süper Lig’de sezona Nuri Şahin ile başlayan Antalyaspor genç teknik adamın Borussia Dortmund’a gitmesi üzerine Sergen Yalçın’ı getirdi.

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İLK DARBEYİ VATANDAŞINDAN YEDİ

Sergen Yalçın ile sezonu 10. Sırada bitiren Akdeniz ekibi bu sefer de Yalçın’ın ayrılmak istemesi üzerine Alex de Souza ile anlaştı.

Yıllar sonra Türkiye’ye teknik direktör olarak geri dönen Brezilyalı teknik adam ilk darbeyi vatandaşından aldı.

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TAKIMA VEDA ETTİ

Antalyaspor’un yıldız kalecisi Helton Leite sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu formayı giydiğim her dakikadan ve geçirdiğimiz sezonlardan gerçekten gurur duyuyorum. Antalya'da bulduğum büyük futbol ailesinin taraftarlarım, takım arkadaşlarım, çalışanlarım ve yönetmenlerim desteğiyle hayatımın en mutlu anlarından birini yaşadım. Seni sonsuza kadar kalbimde saklayacağım, ve şimdi ayrılıyorum, mütevazi ve şükranla, en iyi dileklerimle hoşça kal diyorum. Tanrı bu büyük kulübü kutsasın ve her geçen gün daha çok başarı versin” diyerek takıma veda etti.

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PERFORMANSI

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 35 maça çıkan Leite kalesinde 47 gol görürken 7 maçta kalesini gole kapattı.

TAKIMDA TUTMAK İSTİYORDU

Kısıtlı imkanları olan Antalyaspor’da teknik direktör Alex de Souza’nın Leite’nin kalmasını istediği ve bunun için uğraştığı biliniyordu.

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