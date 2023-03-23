Beşiktaş'ın yeni transferi Maxim geleceği hakkında konuştu

Beşiktaş'ın yeni transferi Alexandru Maxim, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BURADA OLMAK BÜYÜK BİR FIRSAT VE GURUR KAYNAĞI"

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK'nin ligden çekilmesinin ardından Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Maxim, "Burada olmak büyük bir fırsat ve gurur kaynağı. Büyük bir trajediden sonra böylesine önemli bir kulüpte olmak benim için onur. İlerleyen süreçte elimden geleni yaparak takıma katkı sağlamayı hedefliyorum" dedi.

"BURAYA GELME İMKANIM OLDU"

Transfer döneminde başka takımlardan da teklif aldığını aktaran 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Deprem sebebiyle takımım ligden çekildikten sonra buraya gelme imkanı doğdu. Başka kulüplerin de ilgisi vardı ama benim her zaman ilk tercihim Beşiktaş oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Beşiktaş büyük bir kulüp. Kariyerimi burada sürdürürsem çok sevinirim. Daha çok işime ve sezonu iyi bitirmeye odaklandım. Sezon sonunda göreceğiz." diye konuştu.

DERBİ HAKKINDA KONUŞTU

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları derbiye ilişkin konuşan Maxim, bu karşılaşmayı heyecanla beklediğini dile getirdi. Fenerbahçe'nin iç saha maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda daha önce oynadığına dikkati çeken Maxim, "Bu, ilk derbim olacak. Heyecanlıyım. Derbiyi sabırsızlıkla bekliyorum. Umuyorum 3 puanı kazanırız. Bunu gerçekleştirerek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Alexandru Maxim, kariyerini birkaç sezon daha Türkiye'de sürdürmek istediğini kaydetti. İspanya, Almanya ve ülkesi Romanya'da forma giydiğini hatırlatan Maxim, "Burası farklı bir lig. Geleceğimi burada görüyorum. Mutluyum. İyi çalışacağım. Birkaç sezon daha burada oynamayı isterim. Hedefim her takımda aynı performansı göstermek. Her maç takımıma katı sağlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ACELE ETMİYORUM"

Gaziantep FK'deki performansımı sürdürerek gol ve asist anlamında takıma katkı sağlamak istediğini vurgulayan Maxim, "İlk 11'de forma giyme konusunda acele etmiyorum. Sabırlıyım. Hocamızın kararına saygı duyuyorum. Hedefim her zaman 3 puan almamıza katkı sağlamak." diyerek sözlerini tamamladı.