Alex'ten Galatasaray'ı kurtaracak hamle

Trendyol Süper Lig’de 2. Hafta sona ererken Antalyaspor’da işler istenildiği gibi başlamadı. İki haftada sadece 1 puan toplamayı başaran Akdeniz ekibi transfer çalışmalarında hız kazandı.

HEDEF HALİL DERVİŞOĞLU

Teknik direktör Alex de Souza’nın istekleri doğrultusunda hareket eden Antalyaspor’da ilk hedef hücum hattına takviye yapmak. Kırmızı-beyazlılar bu doğrultuda Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu’nu transfer etmek için harekete geçti.

1 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ

Antalyaspor, sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen genç yıldızı kiralamak için resmi teklifini iletti. Yapılan teklife göre kırmızı-beyazlılar Halil Dervişoğlu’nun maaşının büyük bir kısmını Galatasaray’ın ödemesini talep etti. Galatasaray’ın bu teklifi kabul etmesi halinde anlaşma kısa sürede resmiyet kazanacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray’da ikinci yarısını ise kiralık olarak Hatayspor’da geçiren Halil Dervişoğlu toplamda çıktığı 31 maçta 4 gol 1 asist kaydetti.