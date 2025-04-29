Algoritma değişikliği gündemde! Google temsilcilerine Meclis daveti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Algoritma değişikliği gündemde! Google temsilcilerine Meclis daveti

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, medya kuruluşlarının trafik kaybına neden olan algoritma değişikliğinin sebebini Google’a soracak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun, Google'ın son algoritma güncellemesinin haber sitelerine etkisini değerlendirmek üzere şirket yetkililerini davet ettiği öğrenildi. Medya kuruluşlarının yaşadığı trafik kaybı ve ekonomik zorlukların ele alınacağı toplantının 8 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Bilindiği gibi, Google'ın sık sık güncellediği arama algoritmaları, dünyayla birlikte Türkiye'deki internet haber sitelerini de olumsuz yönde etkilemişti. Son değişiklikler yüzünden pek çok yayıncı ağır trafik kaybı yaşarken, bunun sonucu gelir kaybına uğrayıp kapanan siteler oldu. Bu durumun "rekabete aykırı" olduğuna dikkat çeken Dijital mecralar komisyonu Google temsilcileriyle sorunun çözümü konusunda alınabilecek önlemleri görüşecek.

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, konuyla ilgili geçmiş açıklamalarında algoritma değişikliklerinin bağımsız haberciliği zorlaştırdığına ve halkın haber alma hakkına engel teşkil ettiğine vurgu yapmıştı.

8 Mayıs'taki oturumda, Google temsilcilerinin milletvekillerinin sorularını yanıtlaması ve algoritma değişikliğinin gerekçelerini paylaşması planlanıyor. Komisyon üyeleri, medya çeşitliliğinin korunması için somut adımlar atılması konusunda taleplerde bulunacak.

Google yetkilileri geçen yıl Haziran'da da TBMM'ye gelerek dijital telif haklarına ilişkin soruları yanıtlamıştı fakat yayıncılar, şirketin adımlarının yetersiz kaldığını ve gelir paylaşım modelinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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