Algoritma mı, hekim mi? Sağlıkta yapay zeka devrimi başladı

En temel nedenlerden biri, yapay zekanın sunduğu benzersiz erişilebilirlik ve hız doktor randevusu almak, özellikle yoğun bölgelerde uzun bekleme süreleri gerektirebilir. Oysa bir yapay zeka sohbet botu veya sağlık uygulaması, günün her saati, haftanın her günü anında yanıt verebilir. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, hastaların %64'ü doktorlarının teşhislerine kıyasla yapay zeka tarafından sunulan teşhislere daha fazla güveniyor.

Bir diğer önemli faktör ise maliyet etkinliği ve gizlilik. Doktor muayeneleri, özellikle sağlık sigortası olmayanlar için önemli bir maliyet kalemi oluşturabilir. Yapay zeka destekli sağlık platformları ise genellikle daha uygun fiyatlı veya ücretsiz hizmetler sunarak bu engeli ortadan kaldırıyor. Ayrıca, bazı hastalar kişisel sağlık bilgilerini bir insanla paylaşmak yerine, daha anonim bir platform olan yapay zekayla paylaşmayı tercih edebiliyor. Bu durum, özellikle mahremiyetine düşkün bireyler için önemli bir çekim noktası oluşturuyor.

BİLGİYE ULAŞMA KOLAYLIĞI

Yapay zeka araçları, karmaşık tıbbi bilgileri anlaşılır bir dilde sunma konusunda oldukça başarılı. Kullanıcılar, belirtilerini girdiklerinde, olası hastalıklar, tedavi seçenekleri ve önleyici tedbirler hakkında detaylı bilgi alabiliyorlar. Örneğin, Google'ın geliştirdiği yapay zeka, teşhis koyma potansiyeliyle dikkat çekiyor. Bu tür sistemler, kullanıcıların farklı kaynaklardan gelen bilgileri karşılaştırmasına ve kendi durumları hakkında daha bilinçli kararlar almasına olanak tanıyor.

Ancak, yapay zekanın sınırsız bir çözüm olmadığını da belirtmek gerekir. Doç. Dr. Ferahman'ın dikkat çektiği gibi, yapay zekaya danışarak diyet veya tedavi yöntemi uygulayan bazı kişilerin ölüm tehlikesi yaşadığı vakalar mevcut. Uzmanlar, yapay zekanın sunduğu bilgilerin yalnızca bir başlangıç noktası olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle yorumlanabilir yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi, yapay zekanın sunduğu önerilerin ardındaki mantığı anlamak ve kara kutu sorununu çözmek için kritik öneme sahip. Sağlık çalışanlarının yapay zekanın belirli bir öneriye nasıl ulaştığını anlayabilmesi, güveni artıracaktır.

YAPAY ZEKA VE İNSAN DOKUNUŞUNUN BİRLEŞİMİ

Özetle, insanların sağlık sorunları için yapay zekaya yönelmesinin temel nedenleri arasında erişilebilirlik, hız, maliyet etkinliği, gizlilik ve bilgiye kolay ulaşım yer alıyor. Ancak yapay zeka, doktorların yerini almaktan ziyade, onlara destek olan bir araç olarak konumlanmalı. Yapay zekanın sunduğu verimlilik ve insan doktorların empati, deneyim ve bütünsel yaklaşımını birleştiren hibrit modeller, geleceğin sağlık hizmetlerini şekillendirecek gibi görünüyor.

Türkiye ve dünyada sağlık hizmetlerinde yapay zekanın benimsenmesi, hem maliyetleri azaltma hem de hizmet kalitesini artırma potansiyeli taşıyor. Bu nedenle, yapay zekayı bir araç olarak kullanırken, doktor tavsiyelerinin ve profesyonel tıbbi değerlendirmenin önemini asla göz ardı etmemek gerekiyor.