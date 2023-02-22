Ali Ağaoğlu’nun İstanbul depremi sonrası söyleyecekleri de belli oldu. 99’da konutlarının yüzde 90’ı çöken Veli Göçer bunları söylemişti

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Ali Ağaoğlu’nun 2009 yılında canlı yayında yaptığı skandal açıklama tekrar gündeme geldi. İstanbul’da inşa ettikleri evlerde hurda, metal ve deniz kumu sattıklarını itiraf eden Ağaoğlu, ''Evet çürük binalar yaptık herkes yaptı. Malzeme buydu. İstanbul’da yapılan binalara hurda, metal ve deniz kumu sattık. Deprem olursa ordu bile giremez İstanbul’a, ölen şanslıdır'' açıklamasını yaptı.

UCUZ MALZEME KULLANDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Ağaoğlu’nun bu açıklaması akıllara 99 depreminin katil müteahhidi Veli Göçer’i getirdi. 1999 depreminde binlerce canın sorumlusuydu müteahhit Veli Göçer. Yaptığı kalitesiz evler yüzünden binlerce canın enkaz altında yaşamını yitirmesine neden olan Göçer, depremden bir yıl önce “Konut Dergisi”ne yaptığı açıklamada, dairelerin fiyatlarının yükselmemesi için ucuz malzeme kullandıklarını belirtmişti.

“YÜZDE 90’I ÇÖKTÜ”

Bu açıklamadan bir yıl sonra meydana gelen depremde ise Göçer’in Yalova’da yaptığı 1500 dairenin yüzde 90’ı göçtü. Göçer’in Çınarcık’ta inşa ettiği ve 600 kişinin yaşadığı sitenin de yüzde 90’ı çöktü.

“MÜTEAHHİTLİK BELGEM YOK, VİCDANIM RAHAT”

Deprem sonrası ortalıktan kaybolan Göçer, yaptığı açıklamada, “3 bin daire yaptım. Sadece 480’i çöktü. Vicdanım rahat. Ben inşaatçı değil edebiyatçıyım. Bu işe 7-8 yıl önce başladım. Müteahhitlik belgem yok. Zaten böyle bir belge de aranmıyor. İnşaatlarda deniz kumu kullandım. Kimse bana olmaz demedi” açıklamasında bulundu.