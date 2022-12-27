Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti

Uzun yıllar AKP iktidarında Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti.

Söz konusu buluşma kulisleri hareketlendirmiş "Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yerine mi geliyor?" sorusuna yol açtı. Ancak o günden bu yana herhangi bir gelişme yaşanmadı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Mehmet Şimşek Erdoğan buluşması ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

TV5'te Hasan Basri Akdemir'in sunduğu 'Konuşmadan Olmaz' adlı programa katılan Babacan soru üzerine söz konusu 'buluşmayı' yorumladı.

“NEDEN 'AA MEHMET ŞİMŞEK GELİYOR' DİYE HEYECANLANIYORLAR?”

İktidar kanadında oluşan 'heyecana' dikkat çeken DEVA lideri, "Madem alanı ekonomi olan, ekonomist olan bir cumhurbaşkanı var, madem ülkeyi gayet iyi yönetiyor, madem ekonomide her şey güzel niye bir heyecan geliyor ki 'Aa Mehmet Şimşek' olabilir diye. Burada ciddi bir tutarsızlık var. Bunu anlatmayınca, işaret etmeyince insana doğal gibi gelebiliyor" dedi; ardından kendisinin konuyla ilgili duyumunu paylaştı:

BABACAN’DAN FLAŞ İDDİA. ERDOĞAN İLE MEHMEH ŞİMŞEK BU YÜZDEN Mİ BULUŞTU

"Mehmet Bey hangi gerekçeyle niye o törendeydi bilemiyorum, kendisine sormadım da. Onu kendisine sormak lazım. İleride ne olur ne olmaz... Onu da sormak lazım. Bizim Mehmet Bey'le uzun yıllar beraber çalışma ortamımız oldu. Partimiz kurulurken de istişare halindeydik. Kendisinin özel sektörde angajmanları var, danışmanlık yaptığı işler var. Sanırım o törendeki firmalardan birine de danışmanlık yapıyor diye duymuştum. Özel sektörde angajmanları olduğu için, pek çok şeyi istişare ettik. Özel sektöre devam etmek istedi. Bakanlığının son yıllarında Sayın Erdoğan'la çalışma şartları çok verimli, olumlu olmadı diye biliyorum. Kendi bilecekleri iş."