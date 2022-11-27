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Ali Babacan baskın seçim için tarih verdi

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevi bırakmayacağı iddiasına ilişkin seçimlerin açık ara ile kazanılması gerektiğini belirterek, “Mart 2023’te bir baskın seçim olma ihtimali var. Teşkilatlarımız buna şimdiden hazır” dedi ve ekledi: 2017'de çıkıp konuşsam iyi olurmuş...

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 16:16
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Ali Babacan baskın seçim için tarih verdi: 2017'de çıkıp konuşsam iyi olurmuş

Ali Babacan baskın seçim için tarih verdi
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Sözcü gazetesini ziyaret eden Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri tarihi konusunda çarpıcı bir ifade kullanarak “Mart 2023’te bir baskın seçim olma ihtimali var. Teşkilatlarımız buna şimdiden hazır” dedi.

Babacan, “Sayın Erdoğan’ın ‘Zamanı geldiğinde ben de bırakacağım’ sözlerini içtenlikle söylediğine inandınız mı? Önümüzdeki seçimde sandıkta yenilse bile bırakmayacağına ilişkin endişeler var. Kenara çekilmemek için akla gelmeyecek yöntemler deneyebilir mi?” sorumuza şu yanıtı verdi:

“AKP’de ‘3 dönem’ kuralının işlediği sırada belki bir süre bunu samimi olarak düşünmüş olabilir. Fakat 2014 yılında Cumhurbaşkanlığına seçildi ama partinin genel başkanlığını bırakmadı. ‘3 dönem’ kuralı tamamen yerle bir edildi.”

“2017’DE ÇIKIP KONUŞSAM İYİ OLURMUŞ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği ‘Helalleşme’ konusunda Ali Babacan, zihnine takılı kalan konunun 2017 referandumu olduğunu belirtti ve “O referanduma giderken, 2015’te ‘Ben artık konuşmayacağım çünkü siyaseti bırakıyorum’ diye karar almıştım. Referandumu soranlara bunun yanlış olduğunu söyledim. Fakat kamuoyunun önüne çıkıp açıklama yapmadım. ‘Bu iş yanlış. Başkanlık Sistemi dedikleri bu ucube sistem yanlış’ demedim. Çıkıp konuşsam iyi olurmuş” dedi.

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Umut
27.11.2022 16:59
Kesin iktidar olursun artık  
 
GECEYLE GUNDÜZÜ GUNLE TANI ARASINDA KI İLİŞ Kİ GİBİ.
27.11.2022 16:51
UYANIK TUTMAK UYANDIRMAK TI UYANMAKTI İSTEDIGİMİZ.  
 
ANKARALI OLARAK
27.11.2022 16:50
Sn.Babacan,Sn.Davutoglu..Zamanında söylenseydi daha kıymetli olurdu..(Geç gelmiş teselli İdamdan sonraki Affa benzer. Yanlışın neresinden dönülürse kardır..  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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