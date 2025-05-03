Ali Babacan'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: Çok üzgünüm

DEM Parti Meclis Başkanvekili ve İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılmasının ardından 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Önder'in vefatı sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da açıklama yaptı. Taziye mesajı paylaştı.

Mesajda şunları söyledi:

Çok üzgünüm… TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in maalesef vefat haberini aldık. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder, bu topraklara barışın gelmesi için çok çalışmış, ağır bedeller ödemiş ama barış mücadelesinden de hiç vazgeçmemiş bir insandı. Kendisini hep güzel anılarla hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun.