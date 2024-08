Ali Çamdalı: Bodrum’a 3 puan için gideceğiz

Ali Çamdalı'dan açıklamalar

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Cumartesi günü oynanacak Bodrumspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Çamdalı, Bodrumspor maçının sanıldığından zor geçeceğini belirterek, şöyle konuştu: “Kamuoyunda kolay bir maç gibi gözükse de çok zor bir maç bizi bekliyor. Bodrum’un iki yenilgi alması işi kolaylaştırmıyor, tam tersi çok zor bir maça çıkacağımızı gayet iyi biliyoruz. Analiz ederken de bunu net bir şekilde fark ettik. Özellikle son oynan Eyüpspor-Bodrum maçında skora aldanmamak lazım, öyle bir oyun yoktu sahada. İyi yaptıkları şeyler var. Geçmişten gelen oyuncu grubu var. İsmet hocayla birlikte beraber oynamayı bilen bir alışkanlıkları var. İçeride galip gelmeye çalışacaklar. Zor bir maç bizi bekliyor ancak en iyi şekilde futbolcu arkadaşlarımızla birlikte maça hazırlanıyoruz. Analizleri yapıyor ona göre antrenman formatını düzenliyoruz. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Galatasaray maçında kaybettiğimiz puanları orada telafi etmek istiyoruz”

LİGDE BÜTÜN MAÇLAR ZOR

Süper Lig’de her takımın sahaya kazanmak için çıktığının altını çizen Ali Çamdalı, “Konyaspor olarak maç maç gidiyoruz. Her maç birbirinden zor. Bodrum maçı zor bir rakip, zor bir sınav olacak. Bunun üstesinden gelmeye çalışacağız. Kayserispor maçına daha sonra odaklanacağız. Maçın Bodrum’da oynanacağını tahmin ediyorduk zaten. Tadilat da devam ediyor bir şekilde zannedersem. Zeminin çok iyi olmadığını duyduk. Futbolcu arkadaşlarımızı buna adapte etmeye çalışıyor ve hazırlamaya çalışıyoruz. Bir bahane üretmeden oyunumuzu oynayıp istediğimizi oradan alıp dönmek istiyoruz” diyerek, Bodrum’a 3 puan almak için gideceklerini söyledi.

HER MAÇIN AYRI BİR HİKAYESİ VAR

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, her maçın ayrı bir hikayesinin olduğunu vurgulayarak, “Oyun sistemini ve dizilişi cumartesi 21.45’te hep beraber göreceğiz. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Galatasaray maçında sonra da söyledim, yapmış olduğumuz planlar 1-2 günlük değil. Bunlara daha önce hazırlandık ve çalıştık. Hazırlık maçlarında da oynayarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün verilen ya da günübirlik verilen kararlar değil. Planlamayı 1 Temmuz’dan beri yapıyoruz. Bodrum’u da analiz ettik. Bodrum’a nasıl cevap ve reaksiyon veririz, bunu düşünüyoruz. Galatasaray maçından sonra da bir reaksiyon göstermeliyiz. Hak ettiğimiz bir yenilgi değildi. Bunun telafisi için de önümüzde bir fırsat var. Amacımız da telafi ederek Konya’ya mutlu dönmek.” dedi.