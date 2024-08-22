Beşiktaş'tan fırsat transferi. Martial bombası

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Beşiktaş'tan fırsat transferi. Martial bombası

Beşiktaş'ın Manchester United'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Anthony Martial ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş, Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista gibi önemli yıldız futbolcuları kadrosuna kattıktan sonra bir başka yıldız ismi gözüne kestirdi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş, bonservisi elinde olan forvet Anthony Martial'ı transfer etmek istiyor.

ARABİSTAN'A RET
Manchester United ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcunun, Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgisini çektiği belirtildi.

Haberde, Avrupa'da kalmak isteyen Martial'in Al-Qadsiah ve Al Shabab'ın tekliflerini geri çevirdiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELER HIZLANDI
Fransız futbolcunun İngiltere'de kalmak istemesine rağmen, Avrupa'dan gelecek önemli teklifleri değerlendirmeye açık olduğu vurgulandı. Bu bağlamda, Beşiktaş'ın oyuncu ile temaslarını hızlandırması bekleniyor.

Manchester United formasıyla 317 maçta oynayan Martial, 90 atarken 47 asist yaptı.

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