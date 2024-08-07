Ali Cengiz oyunu bozamadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Ali Cengiz, son 16 turunda Polonyalı rakibine kaybetti.

Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda Polonyalı Arkadiusz Marcin Kulynycz ile karşı karşıya geldi.

Milli güreşçi, müsabakadan 5-3 mağlup ayrıldı.

Son Dünya Şampiyonu ve Avrupa İkincisi aynı zamanda sıkletinde dünya bir numarası güreşçimiz, Polonyalı Arkadiusz Kulynyncz’un oyununa cevap veremeyince sürpriz bir şekilde mağlup oldu.

Polonyalı sporcu Arkadiusz Kulynycz'in çeyrek finalde yenilmesi sonrasında milli güreşçinin repesaj şansı kalmadı.