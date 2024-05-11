Ali Erbaş 2 kere sorulan soruyu duymamazlıktan geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ali Erbaş 2 kere sorulan soruyu duymamazlıktan geldi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gazetecilerin defalarca yönelttiği korumu sayısı arttığına yönelik sorulara cevap vermemesi gündem oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kocatepe Camisi fuar alanında Türkiye Diyanet Vakfı Devri Alem Gençlik Fuarı'na katıldı.

Erbaş, fuar alanına Türkiye Diyanet Vakfı binasından yaya olarak gelip gitti.

Fuar çıkışında Erbaş gazetecilerin koruma sayısının arttığı yönünde sorusunu cevaplamadan yürümeye devam etti.

İkinci kez aynı soru sorulmasına rağmen Erbaş tepkisiz kalarak cevap vermedi.

Öte yandan Başkan Erbaş, dijitalleşmeyle birlikte sürekli gelişen erişim, etkileşim ve paylaşım gibi imkanların etkisinin her geçen gün daha da arttığını söyledi.

KORUMA SAYISI 6'YA ÇIKTI İDDİASI

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı önceki yıllarda 2 olan koruma sayısının, Ali Erbaş'ın döneminde 6 kişiye çıktığı iddia edilmişti.

Diğer yandan Erbaş'ı koruyan görevlilerin bir aylık maaşları toplamının 300 bin TL olduğu da yine iddialar arasına girmişti.

Erbaş son zamanlarda lüks araçları ile gündemdeydi.

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