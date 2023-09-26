Ali Erbaş için flaş iddia. Metin Külünk iddiaları Diyanet’i karıştırdı

Metin Külünk’ün savcılığa sunduğu belgelerle ilgili ‘rahatsız’ olduğu iddia edilen Ali Erbaş’ın, Diyanet içerisinde ‘affını isteyeceği’ konuşuluyor.

Ali Erbaş için flaş iddia. Metin Külünk iddiaları Diyanet’i karıştırdı

Metin Külünk’ün Diyanet ve Başkan Ali Erbaş’a yönelik FETÖ ve yolsuzluk iddiaları yargıya taşındı.

Ankara’da 60 sayfalık ifade veren Külünk, çok sayıda belge de sundu.

Belgeler sonrası Diyanet’te üst kademe personel arasında “Erbaş’ın affını isteyeceği” konuşulmaya başlandı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre AKP’li Metin Külünk'ün Diyanet'e ve Başkan Ali Erbaş’a yönelik savcılığa da taşınan bir kısmı FETÖ ve PKK, bir kısmı da yolsuzlukla bağlantılı iddialarda bulunması, Diyanet’te karışıklık yarattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Diyanet’te görevlisi eniştesi Fatih Kurt’a da uzanan iddiaların ardından Diyanet, konuyu yargıya taşıdı ve Külünk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara’da 60 sayfalık ifade veren Külünk’ün, çok sayıda belge de sunduğu kaydedildi. Belge konusu ise başka bir tartışmayı alevlendirdi. Diyanet’te üst kademe personel arasında “Erbaş’ın affını isteyeceği” konuşulmaya başlandı. Özellikle belgelerin “Erbaş’ı çok rahatsız ettiği, konunun daha fazla dallanıp budaklanmasının ve büyümesinin istenmediği” belirtiliyor.

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"YALANLAYAMAYIZ"

“Çıkıp yalanlayın” yönündeki söylemlere ise “Belgelerden bahsediliyor. Yalanlanacak bir durum yok” yanıtı verildiği aktarılıyor. Kurumdaki bazı eski yöneticilerin ellerindeki belgeleri de paylaştığı, iddialar arasında yer alıyor.

Af konusunda kurumda farklı görüşler de bulunuyor. Külünk’ün tüm iddialarına karşın Erbaş’ın ekibinin yeniden atandığına dikkat çeken bazı kaynaklar, bu nedenle affı “olası” bulmuyor.

"İKTİDAR DA RAHATSIZ"

Konunun tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı olduğunu belirten bazı isimler, “Cumhurbaşkanı, Erbaş’tan memnun mu? Asıl konu bu. Külünk’ün iddiaları, yenilir yutulur gibi değil. İktidar kanadında da rahatsızlık var” değerlendirmesini yapıyor. İddiaları reddeden bazı isimler ise “Dedikodudan ibaret. Başkan şu an daha rahat” değerlendirmesini yapıyor.

Tartışmalar sürerken 8 Ekim’de yapılması planlanan il müftüleri toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesi dikkat çekti. Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, gönderdiği mesajda, “Söz konusu toplantının 8 Ekim’de icrası mümkün görünmemektedir” ifadelerini kullandı.

‘YANINDAYIZ’ ZİYARETİ

Bazı müftülerin ise Erbaş’a “destek ziyareti” için organizasyon yaptığı öğrenildi. Konya İl Müftüsü Ali Öge’nin diğer müftülere gönderdiği mesajdaki, “Bu ziyaret, bizleri il müftüleri olarak tensip buyuran ‘muhterem başkanımızın’ yanında olduğumuzu göstermesi açısından çok önemli” ifadeleri dikkat çekti. Ziyaretin ise 4 Ekim’de olacağı aktarıldı.

"ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRACAĞIZ"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı”na katıldı. Programda konuşan Erbaş, “Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya, 2 bin 500 kadar hocamızın bulunduğu her yerde peygamber efendimizi anacağız. Onun insanlığa kazandırdığı zenginlikleri yeniden hatırlayıp, hatırlatacağız. Mevlidi Nebi Haftası’nda çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız” dedi.

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