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  • Hah nihayet Diyanet Atatürk'ün Diyanet'i gibi konuştu. ''Kader planı'' savunması güme gitti

Hah nihayet Diyanet Atatürk'ün Diyanet'i gibi konuştu. ''Kader planı'' savunması güme gitti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bir deprem olduğu zaman yıkılmayacak sağlamlıkta o evlerin yapılması bir kulluk vazifesidir." dedi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 18:03
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Ali Erbaş: Yıkılmayacak sağlamlıkta evlerin yapılması bir kulluk vazifesidir

Hah nihayet Diyanet Atatürk'ün Diyanet'i gibi konuştu. ''Kader planı'' savunması güme gitti
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Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışırken, bu kez Hatay depremiyle sarsıldı. Bölgede ise artçılar devam ediyor. 

Depremden etkilenen 11 ilde ise büyük hasar meydana geldi. Deprem sonucu binalar yıkıldı. 

Kahramanmaraş depremi sonrası yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez "Bir deprem olduğu zaman yıkılmayacak sağlamlıkta o evlerin yapılması bir kulluk vazifesidir." diye konuştu. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan 'İyilik Vakti'  programının konuğu oldu.

Erbaş, depremden sonra yıkılan binlerce binaya ilişkin konuştu. Türkiye’nin deprem kuşağında olan bir ülke olduğuna dikkati çeken Erbaş, “İnşaatlarımızı yaparken ona göre yapmalıyız, inşaatı yapacağımız yeri seçerken ona göre doğru yeri seçmeliyiz. Çünkü yaptığınız evlerde can yaşayacak. Bir deprem olduğu zaman yıkılmayacak sağlamlıkta o evlerin yapılması bir kulluk vazifesidir.” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bir depremzedeye karşı “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” ifadelerini kullanmıştı.

 

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