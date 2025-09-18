Ali Erbaş’a en ağır darbeyi AKP’li isim indirdi! Diyanet’te kartlar yeniden dağıldı…

Lüks harcamaları, tartışmalı hutbeleri ve Anıtkabir’e hiç gitmemesiyle dolu sekiz yıllık görev süresi ile gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresi sona erdi. Dün Erbaş’ın yerine İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş atandı. Atamaya dair AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, ‘isabetli’ yorumu gelirken Erbaş’a son darbeyi indirdi. Tayyar, “İyi yaptı, imzasına sağlık. Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı” ifadelerini kullandı.

DİYANET’TE KARTLAR YENİDEN DAĞITILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre, başkanlık süresi 5 yıl olup bir kişi en fazla iki kez görevde seçilebiliyordu. Dün ise Erbaş’ın son günüydü. Erbaş’ın yerine Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

ERBAŞ VE ARPAGUŞ ARASINDAKİ “ATATÜRK” FARKI

Ali Erbaş, sekiz yıllık görev süresi boyunca eleştirilen isim oldu. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi ulusal bayramlarda yayımlanan hutbelerde Atatürk’ün adının anılmaması büyük tepki çekmişti. Yeni gelen isim Arpaguş ise 2023’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yılında Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde düzenlenen mevlit programına katılarak, Atatürk ve silah arkadaşları için cemaatle dua etmişti.

TAYYAR’DAN ERBAŞ’A: HİÇBİR BAŞKAN DÖNEMİNDE DİYANET BÖYLE YIPRANMAMIŞTI

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar ise Erbaş’ın görevden alınmasını değerlendiren bir paylaşımda bulundu. Erbaş’a son darbeyi de indiren Tayyar, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresini uzatmadı. İyi yaptı, imzasına sağlık. Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı. Yerine atanan İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş’a yeni görevi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başarılar diliyorum. İnşallah, koltuğuna güç katar, hayırlı işlere vesile olur, kurumun itibarını yüceltir, mazlumun mağdurun sesi olur” ifadelerini kullandı.