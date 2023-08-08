Ali Erbaş’ın gündem olan günaydın’ına iletişim başkanlığından açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 2 yıl önce söylediği iddia edilen “Günaydın demek cahiliye adetidir” sözüne 2 yıl sonra İletişim başkanlığından açıklama geldi.

Ali Erbaş’ın gündem olan günaydın’ına iletişim başkanlığından açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 2021 yılında gündeme geldiği “Günaydın demek cahiliye adetidir” sözünü söylediği iddiasını, İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada yalanladı.

"İletişim Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ‘Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir’ şeklinde bir açıklamasının olduğu iddiaları gerçek değildir. Ali Erbaş, ilk olarak 2021 yılında ortaya atılan bu iddiayı yalanlayarak kendisinin de ‘günaydın’ kelimesini kullandığını belirtmişti” ifadeleri yer aldı.

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ÜMİT ÖZDAĞ TWEET ATMIŞTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, Ali Erbaş’ın söylediği iddia edilen “Günaydın yerine Essalamü Aleyna ve Ala İbadillahissalihin demek gerekiyor.” Sözünü “Günaydın Ali bey“ yazarak paylaştı.

Ümit Özdağ’ın tweetinin altına Ali Erbaş’a büyük tepki gösterildi.

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