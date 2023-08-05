Ali Erbaş’ın ısrarı Diyanet’i karıştırdı

Diyabet İşler Başkanı Ali Erbaş’ın ısrarı kurumu karıştırdı. Diyanet’in yapacağı promosyon anlaşması Erbaş’ın ‘katılım bankası’ ısrarı nedeniyle personelin büyük tepkisini çekti. Teklif veren tek bankanın diğer kamu kurumlarına göre düşük kalması sonrası anlaşmanın sağlanması durumunda konu yargıya taşınacak.

Ali Erbaş’ın ısrarı Diyanet’i karıştırdı

2022’de Diyanet içinde yürütülen promosyon anlaşma süreci, Başkan Erbaş ile personelin arasını açtı. Erbaş’ın “faizsiz finans” ısrarı sonucu katılım bankalarıyla imzalanan promosyon tutarı, diğer kamu kurumlarına göre çok düşük kaldı. Personelin tepkisi ve sendikaların girişimi sonucu karar mahkeme tarafından iptal edilse de konu Erbaş’ın talimatıyla Danıştay’a taşındı; Danıştay ise kurumu haklı buldu. Bu süreçte promosyon için “harama yakın” fetvası verilirken, kurum yazışmalarında “promosyon” yerine “hediye” tanımı kullanılmaya başlandı.

‘TÜM BANKALAR’ AYRINTISI

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, “Ben yaptım oldu anlayışı” tepkisiyle anlaşmayı yargıya taşıyan sendikalar arasında olan Diyanet’teki yetkili sendika Diyanet-Sen, konuyu bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen Kurum İdari Kurul Toplantısı’nın nisan ayı gündemine taşıdı. 2007’de konuya ilişkin çıkarılan Başbakanlık Genelgesi’ne işaret edilen toplantıda, yeni dönem personel maaş promosyon sürecinde “genelgeye uygun olarak tüm bankalardan teklif alınması”, ayrıca sürecin şube ve ATM sayısı ile teknik altyapısı yeterli olan bankalar aracılığı ile yürütülmesinin sağlanması yönünde tavsiye kararı alındı. Ancak başkanlık, tavsiye kararını dinlemedi.

‘HEDİYE’ TEPKİSİ

Diyanet’te önceki gün taşra teşkilatına yönelik promosyon anlaşması için süreç başladı. Tavsiye kararının aksine başkanlık yine yalnızca katılım bankalarını davet etti. Yalnızca Ziraat Katılım’ın yer aldığı ihalede verilen teklif, mevcut asgari ücretin de altında, 10 bin 980 lira oldu. Tepkiler üzerine anlaşma sağlanmadı ve süreç haftaya ertelendi. 3 yıl için geçerli olacak ihale personelin de sendikaların da tepkisini çekti. Mevcut teklifle ihalenin sonuçlanmaması çağrısı yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Ziraat Katılım’ın teklifini “komik” olarak nitelendirdi.

“Katılım bankalarının verdiği promosyonu hediye, diğer bankaların verdiğini de direkt faizle eşdeğer görmek yanlış algılara, algılayışlara kapı aralamaktır. Eğer denildiği gibi verilen promosyon hediye ise niçin sadaka gibi bir oran teklif ediliyor?” diye soran Yıldız, “Katılım bankalarının yapmış olduğu günümüz ekonomik şartları ile bağdaşmayan hiçbir teklifi kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Söz konusu ihalenin tüm bankalara teklif gönderilerek sürecin din görevlilerimiz lehine sonuçlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEYE TAŞINACAK

Tartışmaya dahil olan Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül ise bu şekilde anlaşma sağlanması durumunda konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Katılım bankalarının altyapı yetersizliği nedeniyle personelin mağdur olduğunu söyleyen Gül, “En düşük memur maaşı 22 bin lirayken çerez parası teklif edilmesini kabul etmiyoruz” dedi.

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