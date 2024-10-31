Ali Erbaş'ın 'Özel Kalem Hizmetleri'ne dev bütçe. Mevlam verdikçe veriyor…

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Diyanet, 2024 yılının ilk altı ayında özel kalem hizmetleri için 29 milyon 834 bin 663 TL harcama gerçekleşti. Bu harcamalar, Ali Erbaş’ın yazışmalarını, protokol ve tören organizasyonlarını, yurt içi ve yurt dışındaki çalışma programlarına hazırlıkları, yabancı ziyaretçilere gerektiğinde tercüman sağlanmasını ve başkana eşlik etme gibi görevleri kapsamaktadır.

2022 yılında özel kalem bütçesi 10 milyon 949 bin TL iken, bu rakam 2023 yılında 27 milyon 997 bin TL’ye çıkarıldı ve toplam harcama 30 milyon 884 bin 126 TL olarak belirlendi. 2024 yılı için özel kalem bütçesi ise önemli bir artışla 81 milyon 929 bin TL’ye yükseldi. 2025 yılı için 87 milyon 684 bin TL, 2026 için 101 milyon 566 bin TL ve 2027 için 114 milyon 117 bin TL harcama planlanıyor.