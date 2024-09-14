Ali Erbaş'tan Mesut Özil'e temizlik teşekkürü

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, Üsküdar'daki tarihi Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde yapılan temizlik çalışmalarına katılmasıyla gündeme geldi.

CAMİ TEMİZLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Bu haftaki Cuma namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bir araya gelen Özil, cami temizliğine gönüllü olarak katılmasının ardından sosyal medyada takdir topladı. Ali Erbaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile Cuma namazı sonrası Çilehane Camii’nde buluştuk. Gönüllü olarak cami temizliğine katkıda bulunarak örnek bir davranış sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek tutumu için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil Üsküdar'da cami temizlerken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

"BİZLER KULLUK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Erbaş, Özil’e cami temizliği konusundaki katkıları nedeniyle özel olarak teşekkür ederek, “Camilerde temizlik yapmanız bizler için gerçekten örnek bir davranış. Bu yüzden özellikle teşekkür etmek istiyorum, Allah razı olsun” dedi. Mesut Özil ise, “Allah hepimizden razı olsun. Bizler kulluk görevimizi yerine getiriyoruz. Almanya’da doğup büyüdüm, en önemli şey aile. Eğitim annelerden geçiyor. Bu nedenle eşime sürekli ‘Çocuklar önce Allah’a, sonra sana emanet’ diyorum” şeklinde yanıt verdi.

KUR’AN HEDİYESİ

Ali Erbaş, Mesut Özil’e Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan beş ciltlik “Hayat Rehberi Kur’an” kitabını hediye etti. Özil, hediyeyi kabul ederek, “Bunları okuyacağım” dedi. Erbaş ise, “İnşallah. Ömrünüz uzun olsun” dileklerinde bulundu.