Mesut Özil Üsküdar'da cami temizlerken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mesut Özil Üsküdar'da cami temizlerken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Eski futbolcu Mesut Özil, Üsküdar’daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde yapılan temizliğe yardım etti.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, futbolu bırakmasının ardından kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.

Yıldız futbolcu, son dönemlerde kendini vücut geliştirme sporuna vermişti.

CAMİ TEMİZLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

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Ünlü futbolcunun yeni görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin temizliğine yardım ederken görüntülendi.

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