Mesut Özil Üsküdar'da cami temizlerken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, futbolu bırakmasının ardından kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.
Yıldız futbolcu, son dönemlerde kendini vücut geliştirme sporuna vermişti.
CAMİ TEMİZLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Ünlü futbolcunun yeni görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin temizliğine yardım ederken görüntülendi.
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