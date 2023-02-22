22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir kahreden haber daha geldi. Deprem Ali İsmail Korkmaz'a çok benzeyen kuzeni ve hamile eşini de bizden aldı

Bir kahreden haber daha geldi. Deprem Ali İsmail Korkmaz'a çok benzeyen kuzeni ve hamile eşini de bizden aldı

Bir kahreden haber daha geldi. Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın kuzeni İsmail Korkmaz ve 8 aylık hamile eşi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 14:07
Takip Et

Ali İsmail Korkmaz'ın kuzeni ve hamile eşi de depremde hayatını kaybetti

Bir kahreden haber daha geldi. Deprem Ali İsmail Korkmaz'a çok benzeyen kuzeni ve hamile eşini de bizden aldı
+
Aa
-

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde enkaz altında kalarak can verenler arasında, Gezi Parkı olayları sırasında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın kuzeni İsmail Korkmaz ve hamile eşi de yer aldı.

İsmail Korkmaz ve 8 aylık hamile eşi Şaziye Korkmaz, Hatay Antakya'da yaşıyordu.

Korkmaz çifti, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kaldı.

Acı haberi, Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz sosyal medya hesabından "Olmadı, kurtaramadık." notuyla paylaştı.

Gürkan Korkmaz, "Kuzenim, kardeşim İsmail ve eşi Şaziye'yi kaybettik." ifadesine yer verdi ve birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz yaşadıklarını yutkunarak TELE1’den Hazal Güven’e anlattı.

Korkmaz şu ifadelerle duygularını açıkladı:

12 gündür perişanız yani cehennemi yaşıyoruz diyebilirim. 12 gündür suyumuz yok, elektriğimiz yok. Sağ olsunlar her gelen geliyor yanımıza bir eksiğiniz bir ihtiyacınız var mı diye soruyor ama İsmail’imi kaybettim, Ali İsmail’in kuzeni. O ve eşi. Canımız yanıyor. Yani felaketi yaşıyoruz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
1
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
3
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
4
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
5
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
6
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
7
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 4 bin 191 başvuru
﻿
﻿"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 4 bin 191 başvuru
﻿Beşiktaş Divanı'na deprem engeli
﻿Beşiktaş Divanı'na deprem engeli
﻿Beşiktaş Divanı'na deprem engeli
﻿Sinirli ot bitkisi zayıflatmaya yardımcı oluyor
﻿Sinirli ot bitkisi zayıflatmaya yardımcı oluyor
﻿Sinirli ot bitkisi zayıflatmaya yardımcı oluyor
﻿Mücadele suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Mücadele suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Mücadele suresinin Türkçe anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.