Bir kahreden haber daha geldi. Deprem Ali İsmail Korkmaz'a çok benzeyen kuzeni ve hamile eşini de bizden aldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde enkaz altında kalarak can verenler arasında, Gezi Parkı olayları sırasında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın kuzeni İsmail Korkmaz ve hamile eşi de yer aldı.

İsmail Korkmaz ve 8 aylık hamile eşi Şaziye Korkmaz, Hatay Antakya'da yaşıyordu.

Korkmaz çifti, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kaldı.

Acı haberi, Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz sosyal medya hesabından "Olmadı, kurtaramadık." notuyla paylaştı.

Gürkan Korkmaz, "Kuzenim, kardeşim İsmail ve eşi Şaziye'yi kaybettik." ifadesine yer verdi ve birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz yaşadıklarını yutkunarak TELE1’den Hazal Güven’e anlattı.

Korkmaz şu ifadelerle duygularını açıkladı:

12 gündür perişanız yani cehennemi yaşıyoruz diyebilirim. 12 gündür suyumuz yok, elektriğimiz yok. Sağ olsunlar her gelen geliyor yanımıza bir eksiğiniz bir ihtiyacınız var mı diye soruyor ama İsmail’imi kaybettim, Ali İsmail’in kuzeni. O ve eşi. Canımız yanıyor. Yani felaketi yaşıyoruz.