Ali Koç: 2 Dursun Özbek: 3

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi öncesinde, başkanlar Dursun Özbek ve Ali Koç'un derbi performansları karşılaştırıldı. Koç'un başkanlığı döneminde 23 derbi maçında 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşarken, Özbek'in döneminde Galatasaray 20 derbi maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. İşte ayrıntılar:

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde, Dursun Özbek'in Ali Koç'a karşı üstünlüğü dikkat çekiyor.

Her iki kulübün başkanları, 19 Mayıs Pazar günü bir kez daha derbi heyecanını yaşayacaklar.

Ligde son iki haftaya girilirken, 99 puanlı Galatasaray, 6 puan gerisindeki Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak.

ALİ KOÇ 2 KEZ GÜLDÜ

Ali Koç, 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı oldu.

Koç'un başkanlığında Galatasaray ile 11 derbi maçında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 8 gol atarken, Galatasaray 14 gol kaydetti. Koç'un döneminde toplamda 23 derbi maçta 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alındı.

ÖZBEK 1 KEZ KAYBETTİ

Dursun Özbek, ilk olarak 23 Mayıs 2015'te Galatasaray'ın başkanı oldu ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yaptı.

Özbek'in ilk döneminde Galatasaray, ligde 5 ve Türkiye Kupası'nda 1 derbi oynadı. Lig maçlarında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alındı. 26 Mayıs 2016'da oynanan Türkiye Kupası finalinde ise Galatasaray, Podolski'nin golüyle 1-0 galip geldi.

Özbek'in toplamda gördüğü 20 derbide, Galatasaray 7 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 7 maçta yenildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi her iki maçta da yenen Galatasaray, Beşiktaş'a karşı evinde 2-1 kazanıp deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Bu sezon ise Beşiktaş'ı sahasında 2-1 ve deplasmanda 1-0 yendi, Fenerbahçe ile Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı.

ALİ KOÇ'A KARŞI 3 KEZ KAZANDI

Özbek'in ikinci döneminde Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan her iki maçta da 3-0'lık skorlarla galip geldi.

Bu periyotta Fenerbahçe'yle oynanan 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine 8 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.