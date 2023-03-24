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  • Galatasaraylı yıldızın menajerinden Ali Koç'a Arda Güler golü. Babası da fikir değiştirdi

Galatasaraylı yıldızın menajerinden Ali Koç'a Arda Güler golü. Babası da fikir değiştirdi

Fenerbahçe'de önemli bir gündem de Arda Güler'in sözleşme yenileme konusu. Kerem Aktürkoğlu'nun da meajeri olan Erkut Söğüt'ün hamlesi Ali Koç'u kızdırdı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 11:48
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Ali Koç Arda Güler konusu yüzünden çıldırdı

Galatasaraylı yıldızın menajerinden Ali Koç'a Arda Güler golü. Babası da fikir değiştirdi
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Arda Güler'in menajeri Erkut Söğüt, söz verilmesine rağmen oyuncusuna 1500 dakika süre verilmediğini söyledi.

Fotospor'un haberine göre yönetimin sözleşme yenileme teklifini reddetti.

Arda Güler 25 Şubat’ta 18 yaşına girdi.

18 yaşının altında olduğu için daha önce babası tarafından imzalanan 3 yıllık sözleşme artık yenilenebilir.

Başkan Ali Koç, Arda Güler ve ailesini ziyaret etti. 2025’te biten sözleşmeyi 2028 yılına kadar yenilemek istediklerini, maaşını artırmak istediklerini söyledi. Arda Güler’in ailesi bu teklifi kabul etti.

Ali Koç’un yüzü güldü. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. Arda Güler’in babası oğlunun menajeri Erkut Söğüt tarafından ziyaret edildi. Daha önce açık açık “Arda Güler oynamazsa götürürüm” tehdidinde bulunan ve genç yıldızı oynatmadığı için Jorge Jesus’u suçlayan gurbetçi menajer işleri karıştırdı. Galatasaraylı yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun da menajerliğini yapan Erkut Söğüt ısrarcı olunca tablo değişti.

Ali Koç’a daha önce oğlunun yıllarca Fenerbahçe’de kalmasını daha sonra Avrupa’nın önemli bir takımına gitmesini istediğini söyleyen Arda Güler’in babası fikir değiştirdi. Arda Güler’in kariyer planlamasıyla ilgili tüm yetkinin menajer Söğüt’te olduğunu iletti.

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