Ali Koç ayrılığı açıkladı

Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki merkez ofiste toplandı. Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç’un yanı sıra Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk gibi isimler toplantıda hazır bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Ali Koç flaş açıklamalar yaptı. Koç; Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırakacağını ve vakfın başkanlığı için yeni bir ismin gelecek hafta düzenlenecek seçimle belirleneceğini duyurdu.

Kendisinin ikinci dönemi olduğunu belirten Koç, “Benim ikinci dönemim. Bence Kulüpler Birliği Vakfı'nda artık taze bir kana ihtiyaç var. O yüzden gelecek hafta yeni başkanımızı açıklayacağız" dedi.

Başkanlık için öne çıkan isimler hakkında ise Ali Koç, "Konuştuğumuz isimler üzerinde onların da ricasıyla hiç bir ismin telaffuz edilmemesinin uygun olacağına karar verildi." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ise "Beni aday gösteren adaylar oldular ama önceliğim Beşiktaş." diye konuştu.