Ali Koç En-Nesyri'yi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Muğla'nın Bodrum ilçesinde katıldığı etkinlikte transferlerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Koç, şunları söyledi:

"Bize 3-4 tane transfer lazımdı, iki kanat, bir forvet, bir stoper. Hoca bunu istiyordu. Özellikle Çağlar'ı (Söyüncü) istiyordu, bitirdik. Max Meyer'i istiyordu, bitirdik. İkinci kanat Oğuz Aydın'ı aldık. Hakikaten çok iyi bir transfer yapmışız. Şimdiden yolu açık olsun. Çok önceden Levent Mercan'ı aldık, o da başarılı olacak göreceksiniz. Ferdi'yi (Kadıoğlu) çok isteyen var. Ferdi'yi biz daha fazla istiyoruz. Ferdi kalmak zorunda."

Koç, forvet transferi için de şu ifadeleri kullandı:

"Forveti hepiniz merak ediyorsunuz. En-Nesyri'yi çok istiyordum, hala istiyoruz. Ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun, Mario Branco'ya 48 saat verdim."

2020'den beri İspanya'nın Sevilla takımında oynayan En-Nesyri, 112 maçta 36 gol attı.

27 yaşındaki oyuncu Fas Milli Takımı'nda da forma giyiyor.