Ali Koç Erdoğan'ın başdanışmanına 'Onun derdi belli' diyerek cevap verdi

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de 99 puan toplayıp şampiyonluğu kaçırmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum’un Başkan Ali Koç’a yönelik eleştirileri gündemi sarsmıştı. Uçum, Ali Koç yönetimini eleştirerek, “Bu sezon da bitti, son on yıl yine hüsran” ifadelerini kullanmıştı. Uçum, "Ali Koç yönetimi altı yıllık pratiğinde tek yaptığı doğru olan bu sezonki kadro tertibini de ne idari ne de teknik yönetimiyle birleştirebildi" diyerek Koç’un yönetim anlayışını sorgulamıştı.

Uçum, "Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar" şeklindeki sözlerine atıfta bulunarak, Koç’un yeniden başkanlık için aday olmasının anlamını sorgularken "Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe’nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe’yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir. Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir. Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak. Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak" yorumunu yapmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Uçum’un eleştirilerine verdi.

Hükümet veya devletle bir sorunları olmadığını, ancak iktidar içindeki bazı kliklerin ve güçlerin isimlerini kullanarak kendilerine baskı yaptığını ifade eden Koç, "Mehmet Uçum diye bir adam tweet atmış... Fenerbahçe tarihinde görmediği rakamları gördüğümüz sezonda ‘şampiyon olamadık’ diye tweet atmış. Ya bu adam hiç mi görmüyor bize yapılanları? Fenerbahçeliyim diye geçinen bu adam geçmişte ne zaman Fenerbahçe’ye sahip çıktı? Onun derdi belli. Bir adaya (Aziz Yıldırım) sahip çıkmak” diye tepki gösterdi.