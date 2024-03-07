Ali Koç 'ham yapılmış' diyerek açıkladı. Ferudun Niğdelioğlu'ndan bomba iddia

TaktikManiaPlus adlı YouTube kanalında yorumculuk yapan gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yusuf Kenan Çalık'ın sunuculuğunu yaptığı "Fenermania" adlı programda konuşan Niğdelioğl'nun iddiasına göre Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talebine onay alamazken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk seferinde görüşme gerçekleştirdi.

Ferudun Niğdelioğlu’nun konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Sayın Ali Koç, Riyad’da Süper Kupa’nın iptal süreciyle ilgili konuları Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlatabilmek için 4 kez randevu istedi, gidemedi. Randevu alamadı. Sayın Dursun Özbek tek seferde randevu aldı gitti, Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bu da bir mesaj.

Yani ham yapılmış Ali Koç! Ali Koç ismini yemişler. Bu da Fenerbahçe’ye zarar veriyor. İstediklerinin yapılmasını engelliyor. Bir MHK başkanını istifa ettiremiyor, o kadar açıklama yaptı. Davalık oldu. Mektuplar yazıyor cevap alamıyor. 1959 öncesi şampiyonlukları saldıramıyor, yanıt alamıyor. Kurşunlanma olayının üzerinden kaç sene geçti hala yanıt alamıyor."

Niğdelioğlu, Ali Koç'un görevi bırakacağını açıklaması konusunda ise "Ali Koç’a şampiyon olsa da olmasa da kongre üyeleri görevi bıraktırmaz. Mali olarak büyük bir kriz var kulüpte. Bu durumu düzeltmeden Ali Koç’u göndermezler" ifadesini kullandı.

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun, istifa eden VAR sorumlusu Tolga Özkalfa'ya, "Sen bırakırsan ben de bırakırım” dediğini iddia eden Niğdelioğlu, "Tolga istifa etti gitti. E sen neredesin Ahmet İbanoğlu? Sen niye bırakmadın?" diye tepki gösterdi.