Ali Koç hanımcı çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç hanımcı çıktı

Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra stattan ayrılan eşi Nevbahar Koç'a eşlik eden Ali Koç'un, bir taraftarın fotoğraf çekilme isteğine verdiği yanıt gündem oldu.

Fenerbahçe'de merakla beklenen başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi, sayım işlemine geçti.

Başkan adaylarından Ali Koç bütün gün boyunca kongre üyeleriyle birlikteydi. Eşi Nevbahar Koç da onu yalnız bırakmadı. Sandıklar kapandıktan sonra stattan ayrılmak için hareket eden Nevbahar Koç'u eşi Ali Koç yolcu etti.

Tam da bu sırada bir taraftar Ali Koç'a, "Fotoğraf çekilebilir miyiz?" dedi. Ali Koç da "Karımı geçirmeden hiçbir şey yapamam" yanıtını verip, taraftarın yanından uzaklaştı.

Bu sözler sonrası Ali Koç için "Hanımcı çıktı" "Hanımcılık kazanacak" yorumları yapıldı.

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