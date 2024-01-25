Ali Koç ile 'kokteyl' diyaloğu gündem olmuştu. O garson işten çıkarıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la yaşadığı 'kokteyl' diyaloğu gündem olan garson Mertcan Kanmaz, işten çıkarıldığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videoyla açıklama yapan Kanmaz, "Yakın bir zamanda bir olay yaşanmıştı. İnsanlar ikiye ayrıldı, bir kısmı Ali Bey'i linçledi, bir kısmı da olayı normalleştirdi. Herkes benim Ali Bey'den para aldığımı düşündü. Ben kimseden para almadım" dedi.

Kanmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hatta Ali Bey'in ekibinden kimse bana ulaşmadı. Keşke ulaşsalardı, en azından Ali Bey'le konuşma fırsatı yakalardım. Çünkü karanlıkta suratını bile göremedim, tanısaydım giderdim. Ali Bey'in bunu tamamen şaka amaçlı yaptığını düşünüyorum. Bunun bana iki zararı oldu. Biri linçlendim, ikincisi işimden oldum. Bu konunun daha fazla uzatılmasını istemiyorum"

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte içki dağıtan garson Mertcan Kanmaz'a "Ne bunlar?" diye sormuştu.

Kanmaz da Koç’a, "Kokteyl" yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Koç, "Ne var içinde? Seninle iddiaya giriyorum, yüzde 99 içinde ne olduğunu bilmiyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

Kanmaz ise daha sonra yaptığı açıklamada, dağıttığı kokteyllerin içeriğini bilmediğini söylemişti.