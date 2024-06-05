Ali Koç Jose Mourinho’nun maaşını ilk kez açıkladı

Şampiyonlar Ligi finalini izlemeye giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Sportif Direktör Mario Branco, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yla fotoğraf paylaşarak transferi duyurmuştu.

Fenerbahçe’ye geldiği ilk dakikadan itibaren tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Jose Mourinho ve ekibinin de maaşı merak konusu oldu.

JOSE MOURİNHO’NUN MAAŞI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son katıldığı televizyon programında ünlü teknik adamın maaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Ali Koç, Jose Mourinho ve ekibinin yıllık 12 milyon Euro (424 milyon 712 bin lira) maaş alacağını söyledi.