Ali Koç reddedildi

Trendyol Süper Lig’de adım adım sona gelirken PFDK ve Tahkim Kurulu kararları can yakmaya devam ediyor.

Yarın (Pazar) Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Ali Koç’a Tahkim Kurulu’ndan kötü haber geldi.

Son toplantısında yapılan itirazları değerlendiren Tahkim Kurulu PFDK kararlarını onadığını açıkladı.

İşte Tahkim Kurulu'nun açıklaması:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin ve Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK’nın 09.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1172 - K.2023-2024/1477 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Başkanı Ali Yıldırım Koç’un 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 520.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"