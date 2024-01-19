Ali Koç tüm çalışanlarla poz verdi. Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi

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Ali Koç tüm çalışanlarla poz verdi. Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç FB TV'nin 20. yıl kutlamasında önemli mesajlar verdi.

Fenerbahçe TV, Türkiye'nin ilk kulüp televizyonu olarak 20. yılını kutladı.

Sarı - Lacivertli kulübün kutlama programıdna Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkanvekili Erol Bilecik, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Can Gebetaş ile Fenerbahçe TV ve kulüp çalışanları yer aldı.

Kutlamada bir konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kanal çalışanlarını kutlarken şunları söyledi:

Türkiye'nin ilk ve tek kulüp kanalı olan Fenerbahçe TV'nin 20. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Geceli gündüzlü, samimi ve fedakar bir şekilde çalışan sizleri ben, yönetim kurulum ve tüm camiamız ve taraftarlarımız adına yürekten kutluyorum.

İnşallah Fenerbahçe Spor Kulübü çatısı altında daha birçok 10 yıllar, 20 yıllar yayın hayatınız devam eder. Fenerbahçe'nin öyküsünü, çabasını, sevincini ve başarısını hep bu kanalda gördük. Bu kanalı hayata geçirdiği ve bu cesareti ortaya koyduğu için başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim.

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