Ali Koç üstünü çizdi. Derbi bile fikrini değiştiremedi

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Ali Koç üstünü çizdi. Derbi bile fikrini değiştiremedi
Ali Koç yeni teknik direktör adayını belirledi.

Trendyol Süper Lig’in 37. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaştı.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler 10 kişi kalmasına rağmen ezeli rakibini 1-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü 71. Dakikada Çağlar Söyüncü kaydederken 21. Dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Djiku takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3’e indiren Fenerbahçe böylece şampiyonluk umutlarını son maça taşıdı.

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Karşılaşmanın ardından taraftarlar futbolculara ve İsmail Kartal’a sevgi gösterileri sergilerken flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Aziz Yıldırım’ın Mourinho hamlesine yanıt vermek isteyen Ali Koç ünlü teknik direktör Rafael Benitez için temsilcisiyle görüşmelere başladı.

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