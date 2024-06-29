Ali Koç ve Acun Ilıcalı sürpriz yaptı. Gördükleri mest etti

Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe birinci antrenman kampının son gününde Romanya ekibi Petrolul Ploiesti ile karşı karşıya geldi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 44. Dakikada Edin Dzeko ve 57. Dakikada Miha Zajc kaydetti. Petrolul’ün tek golü ise 35. Dakikada Bratu attı.

Bu sonuç ile teknik direktör Jose Mourinho takımın başındaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe’nin bu galibiyeti taraftarlar tarafından sevinçle karşılaşırken bambaşka bir olay sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Sportif Direktör Mario Branco ve yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı takıma destek vermek adına karşılaşmayı yerinden takip etti.

Karşılaşma öncesi kampta bulunmayan üçlünün mücadeleyi izlemek için helikopterle gelmesi olay oldu.

Helikopterin iniş görüntülerini paylaşan kullanıcılar sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu.

Sarı-lacivertliler sezon öncesi hazırlıklarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentinde gerçekleştirecek.

Fenerbahçe burada ilk hazırlık maçını 6 Temmuz Cumartesi günü Admira Wacker ile yapacak. Fenerbahçe’nin sonraki rakipleri ise 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split ve 13 Temmuz Cumartesi Strasbourg olacak.