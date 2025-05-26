Ali Koç yeni tartışma başlattı: Gerçek Fenerbahçeliler

THY EuroLeague finalinde Monaco’yu yenen Fenerbahçe Beko şampiyon oldu. Abu Dabi’de oynanan finalde temsilcimiz, Fransız ekibini 81-70'le geçerek kupayı ülkemize getirdi.

Bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, S Sport'a açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"Ülkemiz için önemli, ülke basketbolu için önemli. İkinci şampiyonluğumuz oldu. Hoca gerçekten büyük fark yarattı. Obradovic sonrası sendeledik ama şimdi rotamızı bulduk. Fenerbahçe Beko şubesinde çalışan herkes burada, tam bir aile olarak buradayız. Hepsinin emeğine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum ilk arayan o oldu. Sağ olsun camiamızı kutladı, sevincimizi paylaştı. Gerçek Fenerbahçelilere hediye olsun."