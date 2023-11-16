Ali Koç'a ağır hakaret suç duyurusu. MHK Başkanı İbanoğlu'nun avukatı dava açtı

İbanoğlu'nun avukatı Yusuf Garip yazılı bir açıklama yaparken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ahmet İbanoğlu adına yazdığı dilekçeyi paylaşan avukat Garip'in işte o sözleri:

"Müvekkilimiz Ahmet İbanoğlu, 15.07.2023 tarihinden itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu göreve gelmeden önce de 46 yılı aşkın süre kamu hizmeti görevinde bulunmuştur.

Ayrıca 42 yılını aralıksız bir şekilde futbol hakemliği camiası içerisinde geçirmiştir. Görev süresi boyunca da hiçbir kişiye, gruba ya da kuruma yakınlık göstermemiş, mesleğinin getirdiği tüm yükümlülükleri özenle ve titizlikle yerine getirmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak da göreve geldiği günden bugüne spor hukukunu, futbol federasyonu kurallarını, tüm ilgili mevzuatlarını, ilke kararlarını, tebliğlerini, genelgelerini ve bugüne kadar uygulanmış teamüllerini uygulayarak görevini son derece tarafsız, adil, şeffaf ve titizlikle yürütmüş ve yürütmeye de devam etmektedir."

İŞTE DAVAYA NEDEN OLAN ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 5 Kasım Pazar günü yapılan kulübün yüksek divan kurulu toplantısında çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Koç, "Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK Başkanı Sayın Ahmet İbanoğlu. Ben dedim ya 'Yatarken bizi düşünün, ensenizde bizi hissedin'. Bir araştırma yaptık, Denizli'de tanıyanlardan. İyi bir insan, kötü bir insan değil. Ama karakteri zayıf, omurgasız…Bu bir hakaret değil, bu bir bilgi, gerçek. Onun için biz mütemadiyen 'Türkiye Futbol Federasyonu'na MHK'nın başkanı kim?' diye soruyoruz. Bu arkadaş mevki, makam seviyor.

Onun için de verilen her talimatı yerine getirebilecek potansiyele sahip bir karakteri var diyorum. Bu bir hakaret değil, bir tespit. Gerçi o da Ege bölgesinden, Denizlili, o kişiyi Denizli'de bir araştırdık. O yüzden ben hep soruyorum, 'Kim bunun başı kardeşim?' Tabii ki Tolga Özkalfa ortaya çıkıyor. Geçmişte ben ne demiştim? 'Bir evvelki MHK kötüyse onun en önemli iki adamını sen bu MHK'ye getirdin. Bu iş nasıl olacak?" sözleriyle gündem yaratmıştı.